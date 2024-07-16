США намерены ускорить разработку и испытания гиперзвуковых ракет

США планируют ускорить выполнение своих программ по разработке и тестированию гиперзвуковых ракет. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Он сообщил, что вооруженные силы США недавно провели испытания гиперзвуковой ракеты над Тихим океаном. Райдер также подчеркнул, что США придерживаются разработки гиперзвуковых вооружений в соответствии со стратегией национальной обороны.