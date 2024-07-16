США намерены ускорить разработку и испытания гиперзвуковых ракет
США планируют ускорить выполнение своих программ по разработке и тестированию гиперзвуковых ракет. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Он сообщил, что вооруженные силы США недавно провели испытания гиперзвуковой ракеты над Тихим океаном. Райдер также подчеркнул, что США придерживаются разработки гиперзвуковых вооружений в соответствии со стратегией национальной обороны.
10 июля Белый дом объявил, что начиная с 2026 года США начнут размещение дальнобойных ракетных систем на территории Германии.
В перечень развертываемых вооружений войдут многофункциональная ракета SM-6, предназначенная для использования в морском, воздушном и наземном базировании, крылатая ракета Tomahawk, а также новое гиперзвуковое оружие, которое обладает заметно большей дальностью по сравнению с существующими наземными огневыми системами в Европе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru