В Германии разместят гиперзвуковое оружие США
Соединённые Штаты Америки в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
Уточняется, что речь идёт, в том числе, о системах SM-6 и Tomahawk, а также гиперзвуковом оружии.
«Эти подразделения... будут включать в себя... вооружения, которые обладают существенно более значительной дальностью поражения, чем размещенные в настоящее время в Европе», - отметили в американском минобороны.
Ранее Финляндия разрешила США использовать 15 своих военных объектов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru