В Германии разместят гиперзвуковое оружие США

Уточняется, что речь идёт, в том числе, о системах SM-6 и Tomahawk, а также гиперзвуковом оружии.

«Эти подразделения... будут включать в себя... вооружения, которые обладают существенно более значительной дальностью поражения, чем размещенные в настоящее время в Европе», - отметили в американском минобороны.

Ранее Финляндия разрешила США использовать 15 своих военных объектов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».