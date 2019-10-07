США намерены отреагировать санкциями на вторжение Турции в Сирию

7 октября 201921:45

В США угрожают Турции санкциями в случае ее вторжения на территорию Сирию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американского сенатора-республиканца Линдси Грэма.

По словам политика, в случае вторжения Турции будет разработан двухпартийный законопроект о введении против нее санкций.

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Кроме того, Грэм заявил, что операция Турции может поставить под угрозу ее членство в НАТО в случае атаки на курдов, помогающих США в борьбе с ИГ (террористическая организация запрещена в РФ). Он заявил, что намерен выступить с такой инициативой.

В начале октября турецкий президент заявил о готовящейся операции Анкары на севере Сирии. США выступили против этого. В частности, американский президент пригрозил разрушить экономику Турции в случае реализации своего плана.


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ФОТО: pixabay.com
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