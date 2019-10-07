США намерены отреагировать санкциями на вторжение Турции в Сирию
В США угрожают Турции санкциями в случае ее вторжения на территорию Сирию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американского сенатора-республиканца Линдси Грэма.
По словам политика, в случае вторжения Турции будет разработан двухпартийный законопроект о введении против нее санкций.
Кроме того, Грэм заявил, что операция Турции может поставить под угрозу ее членство в НАТО в случае атаки на курдов, помогающих США в борьбе с ИГ (террористическая организация запрещена в РФ). Он заявил, что намерен выступить с такой инициативой.
В начале октября турецкий президент заявил о готовящейся операции Анкары на севере Сирии. США выступили против этого. В частности, американский президент пригрозил разрушить экономику Турции в случае реализации своего плана.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Пентагон инициировал разговор с Шойгу
- Росгвардия показала нагрудный знак для бойцов
- В онкоцентре Блохина опровергли массовое увольнение медсестёр
- Трамп пригрозил стереть с лица Земли экономику Турции
- Росгвардия не нашла нарушений в работе ОМОН при задержании Устинова