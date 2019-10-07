США намерены отреагировать санкциями на вторжение Турции в Сирию

В США угрожают Турции санкциями в случае ее вторжения на территорию Сирию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американского сенатора-республиканца Линдси Грэма.

По словам политика, в случае вторжения Турции будет разработан двухпартийный законопроект о введении против нее санкций.