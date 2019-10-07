Трамп пригрозил стереть с лица Земли экономику Турции

7 октября 201919:27

Президент США Дональд Трамп пригрозил разрушить экономику Турции, если Анкара предпримет действия, выходящие за рамки дозволенного. Об этом американский лидер написал в Twitter.

«Если Турция сделает что-то, что я при всей своей огромной и непревзойденной мудрости сочту выходящим за рамки, я сотру экономику Турции с лица земли», — заявил глава Белого дома.

Ранее стало известно, что США не будут принимать участие в операции, которую Турция планирует на севере Сирии. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. Также он отметил, что Вооруженные силы США не будут находиться поблизости от места проведения операции.

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ФОТО: Дональд Трамп // flickr.com
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