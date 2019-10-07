Трамп пригрозил стереть с лица Земли экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пригрозил разрушить экономику Турции, если Анкара предпримет действия, выходящие за рамки дозволенного. Об этом американский лидер написал в Twitter.
As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 октября 2019 г.
«Если Турция сделает что-то, что я при всей своей огромной и непревзойденной мудрости сочту выходящим за рамки, я сотру экономику Турции с лица земли», — заявил глава Белого дома.
Ранее стало известно, что США не будут принимать участие в операции, которую Турция планирует на севере Сирии. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. Также он отметил, что Вооруженные силы США не будут находиться поблизости от места проведения операции.
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