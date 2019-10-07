Трамп пригрозил стереть с лица Земли экономику Турции

«Если Турция сделает что-то, что я при всей своей огромной и непревзойденной мудрости сочту выходящим за рамки, я сотру экономику Турции с лица земли», — заявил глава Белого дома.

Ранее стало известно, что США не будут принимать участие в операции, которую Турция планирует на севере Сирии. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. Также он отметил, что Вооруженные силы США не будут находиться поблизости от места проведения операции.

