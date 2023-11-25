США находится под угрозой вторжения «суперсвиней»
Американским штатам на границе с Канадой угрожает нашествие «суперсвиней», сообщило агентство Associated Press (AP).
Канадские так называемые суперсвиньи представляют из себя помесь диких кабанов и домашних свиней. Они наделены повышенной выживаемостью и плодовитостью. Их разведение ранее поддерживали власти Канады. После изменения экономической ситуации в 2001 году многие фермеры отказались от воспроизводства этого вида животных и выпустили их на волю. Свиньи быстро адаптировались в дикой природе.
По мнению профессора университета Саскачевана Райана Брука, «суперсвиньи» как наиболее агрессивные, по его мнению животные, могут также привести к экологической катастрофе.
«Дикие свиньи уже ежегодно наносят ущерб посевам в США на сумму около $2,5 млрд, в основном в южных штатах, таких как Техас. Кроме того, они могут быть агрессивны по отношению к людям. В 2019 году в Техасе дикие свиньи убили женщину», — говорится в публикации.
Ранее аналогичный прогноз дал обозреватель The Guardian Адам Гэббат. В феврале он заявил, что Северная Америка столкнулась с новой угрозой, связанной со свиньями, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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