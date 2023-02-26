СМИ: США находятся под угрозой вторжения «суперсвиней» из Канады

Соединенным Штатам Америки угрожает вторжение «суперсвиней», считает обозреватель The Guardian Адам Гэббат.

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«Северная Америка столкнулась с новой угрозой, связанной со свиньями», — написал он в издании.

По словам Гэббата, «суперсвинья», которая была скрещена в 80-х годах XX века в Канаде, может выживать в холоде, отмечает RT.

Такие животные могут нанести ущерб окружающей среде, уничтожить урожай и серьезно загрязнить воду, отмечает американский специалист Майкл Марлоу.

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что возведение нового завода предприятия «Ветбиохим» закончено на площадке «Печатники» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Здесь будут производить несколько модификаций вакцин и сопутствующих средств для домашних и сельскохозяйственных животных.

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