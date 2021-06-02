США надавили. Политолог объяснил отказ Судана в создании базы ВМФ РФ

Судан намерен пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на Красном море, одобренное прежними властями. Об этом заявил начальник штаба вооруженных сил страны Мухаммад Усман аль-Хусейн. По его словам, соглашение может быть продолжено, если Судан найдет в этом выгоду для себя.

Заявление о пересмотре договоренности о создании пункта ВМФ России в Судане может быть связано с давлением Соединенных Штатов, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин.

«Судан от Соединенных Штатов зависит достаточно сильно, прежде всего, в финансовом положении. Американцы вынесли Судан из списка стран-пособниц терроризма, что открыло для него широкие возможности в плане международных отношений, внешних заимствований и так далее. Но таким же макаром США могут и обратно его вернуть по той или иной причине в этот список – не заржавеет», - считает политолог.