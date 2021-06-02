США надавили. Политолог объяснил отказ Судана в создании базы ВМФ РФ

Преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ рассказал НСН, с чем связано, что Судан задумал разорвать соглашение о создании военной базы России в Красном море.

Судан намерен пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на Красном море, одобренное прежними властями. Об этом заявил начальник штаба вооруженных сил страны Мухаммад Усман аль-Хусейн. По его словам, соглашение может быть продолжено, если Судан найдет в этом выгоду для себя.

Заявление о пересмотре договоренности о создании пункта ВМФ России в Судане может быть связано с давлением Соединенных Штатов, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин.

«Судан от Соединенных Штатов зависит достаточно сильно, прежде всего, в финансовом положении. Американцы вынесли Судан из списка стран-пособниц терроризма, что открыло для него широкие возможности в плане международных отношений, внешних заимствований и так далее. Но таким же макаром США могут и обратно его вернуть по той или иной причине в этот список – не заржавеет», - считает политолог.
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Он также отметил, что у стран Ближнего Востока нет заметных противоречий с Россией в Судане, чтобы как-то повлиять на вопрос строительства базы РФ в Красном море.

«В Судане серьезные интересы ОАЭ, но в этом плане у России нет с ними противоречий, которые могли бы заставить повлиять на Судан арабские страны», - добавил Чупрыгин.

О договоренности создать пункт ВМФ России в Судане стало известно в ноябре. Предполагалось, что максимальная численность личного состава базы не превысит 300 человек, а численность кораблей будет не более четырех. Возможность создания базы ВМФ РФ в 2017 году обсудили президент РФ Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров с тогдашним главой Судана Омаром аль-Баширом.

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ФОТО: https://www.youtube.com/watch?v=p7nedW3jn3E
ТЕГИ:Военная БазаСудан
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