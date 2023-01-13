США начнут обучать украинских военных применению Bradley на следующей неделе
Соединенные Штаты намерены на предстоящей неделе начать обучать военных из Украины применению американских боевых машин пехоты Bradley, сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер.
По его словам, подготовка, которая будет проходить в Германии, может быть завершена «за недели, не месяцы».
США недавно объявили о выделении Украине рекордного пакета военной помощи на 3 млрд долларов. В него вошли, в частности, БТР и боевые машины пехоты Bradley, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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