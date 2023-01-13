США начнут обучать украинских военных применению Bradley на следующей неделе

По его словам, подготовка, которая будет проходить в Германии, может быть завершена «за недели, не месяцы».

США недавно объявили о выделении Украине рекордного пакета военной помощи на 3 млрд долларов. В него вошли, в частности, БТР и боевые машины пехоты Bradley, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

