США начали поставку нефти в Белоруссию

О начале поставок нефти из США в Белоруссию заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей. Как пишет Интерфакс, он подчеркнул, что стороны договорились об этом во время визита в Минск 1 февраля госсекретаря США Майкла Помпео. Тогда американский политик встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Кроме того, министр заявил, что Белоруссия ведет с американской стороной работу по дальнейшему развитию двусторонних экономических связей.