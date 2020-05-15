США начали поставку нефти в Белоруссию

О начале поставок нефти из США в Белоруссию заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей. Как пишет Интерфакс, он подчеркнул, что стороны договорились об этом во время визита в Минск 1 февраля госсекретаря США Майкла Помпео. Тогда американский политик встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Кроме того, министр заявил, что Белоруссия ведет с американской стороной работу по дальнейшему развитию двусторонних экономических связей.

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Ранее НСН писала, что Белоруссия впервые приобрела нефть у Саудовской Аравии. Об этом заявил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко. Представитель компании отметил, что речь идет о 80 тысячах тонн нефти, которую доставит в порт Клайпеды (Литва) танкер. Прибытие судна ожидается 11 мая. Само сырье приобретено у компании Saudi Аramco.

В начале апреля премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск рассчитывает получить из России 2 миллиона тонн нефти по цене 4 доллара за баррель.

В свою очередь Тищенко отметил, что варианты новых закупок сырья белорусской стороной у Саудовской Аравии «подскажет рынок»

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ФОТО: drpepperscott230 с сайта Pixabay
ТЕГИ:НефтьСШАБелоруссия
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