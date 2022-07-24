Журналисты считают, что ситуация между двумя сверхдержавами «накалились до предела». В Китае раскрывают намерение Вашингтона «довести Россию до банкротства и разрушить ее экономику». В публикации также отмечена стремление отдельных американских чиновников включить РФ в список стран-спонсоров терроризма.

По предположениям авторов, США Собираются разрушить экономику РФ и изолировать страну от всего мира.

«Россия не позволит Штатам делать все, что они хотят. Москва подготовила контрудар. Недавно председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин внезапно заявил, что у России есть, что возвращать, — например, Аляску», — предполагают журналисты.

В публикации отмечается отсутствие прямого конфликта США с СССР или Россией. Авторы считают, что, в случае радикальных мер со стороны Вашингтона, Кремль даст адекватный ответ.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в составе США есть территории, которые можно вернуть, например, Аляска, сообщает РИА новости.

