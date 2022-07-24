США могут потерять Аляску из-за санкций против РФ
Россия может нанести контрудар в ответ на санкции США, и тогда Штаты могут потерять Аляску, делает вывод китайское издание Sohu.
Журналисты считают, что ситуация между двумя сверхдержавами «накалились до предела». В Китае раскрывают намерение Вашингтона «довести Россию до банкротства и разрушить ее экономику». В публикации также отмечена стремление отдельных американских чиновников включить РФ в список стран-спонсоров терроризма.
По предположениям авторов, США Собираются разрушить экономику РФ и изолировать страну от всего мира.
«Россия не позволит Штатам делать все, что они хотят. Москва подготовила контрудар. Недавно председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин внезапно заявил, что у России есть, что возвращать, — например, Аляску», — предполагают журналисты.
В публикации отмечается отсутствие прямого конфликта США с СССР или Россией. Авторы считают, что, в случае радикальных мер со стороны Вашингтона, Кремль даст адекватный ответ.
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в составе США есть территории, которые можно вернуть, например, Аляска, сообщает РИА новости.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+7 523 / сут.
Умерли
382 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 812 / сут.
- SpaceX вывела на орбиту еще 53 спутника Starlink
- Лавров развеселил журналистов, напомнив им о запрете Запада фотографировать дипломата
- Режим ЧС объявлен в Сочи
- Польский наемник-боец MMA погиб на Украине
- США могут потерять Аляску из-за санкций против РФ
- Стала известна причина для начала «холодной войны» между Россией и США
- Лавров опроверг наличие предубеждений Москвы к переговорам с Киевом
- Боец MMA Шлеменко сделал прогноз исхода боя Дацика с Монсоном
- СМИ: Позицию Орбана по России в ЕС расценили как предательство
- По половому признаку. Физиологию делают орудием политики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru