США развернут на Аляске противоракеты нового поколения
28 июля 202117:17
США планируют развернуть противоракеты нового поколения на Аляске в 2028 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Северное командование американских вооруженных сил.
Ранее замначальника штаба военно-воздушных сил США генерал Клинтон Хайноут заявил, что Соединенные Штаты за прошедший год перехватили на Аляске рекордное количество военных самолетов РФ со времен Холодной войны. Генерал объяснил рост активности в регионе потеплением в Арктике, пишут Известия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+22 420 / сут.
Умерли
156 тыс.+798 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+20 579 / сут.
- США развернут на Аляске противоракеты нового поколения
- СМИ: россиянка из-за врачебной ошибки родила чужого ребёнка
- Мужская сборная России по баскетболу 3х3 завоевала серебро на Олимпиаде в Токио
- Назван лучший город для студентов
- Женская сборная России по баскетболу 3х3 завоевала серебро на Олимпиаде в Токио
- Российский гимнаст Нагорный завоевал бронзу в индивидуальном многоборье на Олимпиаде-2020
- Московским рестораторам рекомендовали закрыть летние веранды
- Швеция достигла нулевой смертности от коронавируса
- Адвокат: следователи считают, что экс-главный нефролог Петербурга расчленил жену из-за квартиры
- Лесной пожар в Анталье подобрался к гостиницам
28 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru