США развернут на Аляске противоракеты нового поколения

США планируют развернуть противоракеты нового поколения на Аляске в 2028 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Северное командование американских вооруженных сил.

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Ранее замначальника штаба военно-воздушных сил США генерал Клинтон Хайноут заявил, что Соединенные Штаты за прошедший год перехватили на Аляске рекордное количество военных самолетов РФ со времен Холодной войны. Генерал объяснил рост активности в регионе потеплением в Арктике, пишут Известия.

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ФОТО: flickr/Joseph
ТЕГИ:ВооружениеАляскаСША
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