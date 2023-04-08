США могут отправить своих военных на Тайвань в случае китайской агрессии
В случае начала китайской военной операции в отношении Тайваня США могут рассмотрят возможность отправки своих военных на остров, заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Майкл Маккол в интервью телеканалу Fox News во время посещения Тайваня.
Вооруженные силы Китая проводят военные учения в акваториях вокруг Тайваня. Маневры под названием «Объединенный острый меч» пройдут 8-10 апреля. Параллельно китайская армия проведет патрулирование вокруг острова.
Вооруженные силы Тайваня в субботу, 8 апреля, зафиксировали приближение к острову 71 самолета Народно-освободительной армии (НОАК) Китая, сообщило тайваньское оборонное ведомство.
Ранее ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Павел Каменнов заверил «Радиоточку НСН», что китайский лидер Си Цзиньпин объявил подготовку страны к войне в сугубо оборонительных целях, так как атака - не их метод.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru