США модернизируют танк Abrams

США планируют модернизировать танк Abrams, в частности, повысить его эффективность и выживаемость экипажа. Об этом говорится на сайте вооруженных сил страны.

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По словам представителей сухопутных войск, обновление позволит армии сделать танк более легким и живучим, который станет эффективнее на поле боя.

Уточняется, что новая модификация будет готова к вводу в эксплуатацию в начале 2030-х годов.

Ранее американское СМИ Politico сообщило, что Киев получит первые 10 танков Abrams в середине сентября.


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ФОТО: РИА Новости
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