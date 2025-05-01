СМИ: План Стармера об отправке миротворцев на Украину провалился
План главы правительства Великобритании Кира Стармера о введении миротворческих сил на Украину провалился, сообщает The Times.
По данным издания, призывы Лондона и Парижа к другим странам Европы внести значительный вклад в так называемое обеспечение безопасности послевоенной Украины не находят отклика.
Отмечается, что Стармер «вырыл себе яму», прежде чем заняться «дипломатической и военной беготней».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему не приемлет присутствие европейских миротворцев на территории Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru