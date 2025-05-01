По данным издания, призывы Лондона и Парижа к другим странам Европы внести значительный вклад в так называемое обеспечение безопасности послевоенной Украины не находят отклика.

Отмечается, что Стармер «вырыл себе яму», прежде чем заняться «дипломатической и военной беготней».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему не приемлет присутствие европейских миротворцев на территории Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

