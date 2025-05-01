СМИ: План Стармера об отправке миротворцев на Украину провалился

План главы правительства Великобритании Кира Стармера о введении миротворческих сил на Украину провалился, сообщает The Times.

СМИ: Украина предоставила Западу «список желаний» по размещению миротворцев

По данным издания, призывы Лондона и Парижа к другим странам Европы внести значительный вклад в так называемое обеспечение безопасности послевоенной Украины не находят отклика.

Отмечается, что Стармер «вырыл себе яму», прежде чем заняться «дипломатической и военной беготней».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему не приемлет присутствие европейских миротворцев на территории Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаФранцияВеликобритания

Горячие новости

Все новости

партнеры