США модернизируют свой ядерный полигон

На объекте идет «различная деятельность», в том числе прокладка новых туннелей. По словам Хруби, инфраструктуру модернизируют «из-за возросших объемов работы, связанной с подготовкой этого нового потенциала диагностики».

Глава управления признала, что Вашингтон понимает обеспокоенность, которую могут испытывать в России и других государствах в связи с работами. Как отметила Хруби, США не готовятся к возобновлению подземных ядерных испытаний.

«Говорю это не для того, чтобы придираться к россиянам, если вы, россияне, или кто бы то ни было еще, кто изучает деятельность, идущую на полигоне в Неваде, то вы увидите деятельность, связанную с горными работами», — подчеркнула руководитель НУЯБ.

