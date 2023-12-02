США модернизируют свой ядерный полигон
США ведут работы по модернизации своего ядерного полигона в Неваде. Об этом заявила глава Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при министерстве энергетики, замминистра по ядерной безопасности Джилл Хруби в интервью журналу Ассоциации по контролю над вооружениями Arms Control Today.
На объекте идет «различная деятельность», в том числе прокладка новых туннелей. По словам Хруби, инфраструктуру модернизируют «из-за возросших объемов работы, связанной с подготовкой этого нового потенциала диагностики».
Глава управления признала, что Вашингтон понимает обеспокоенность, которую могут испытывать в России и других государствах в связи с работами. Как отметила Хруби, США не готовятся к возобновлению подземных ядерных испытаний.
«Говорю это не для того, чтобы придираться к россиянам, если вы, россияне, или кто бы то ни было еще, кто изучает деятельность, идущую на полигоне в Неваде, то вы увидите деятельность, связанную с горными работами», — подчеркнула руководитель НУЯБ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЮНИСЕФ: В Газе погибли более 5,3 тысячи детей за 48 дней
- США модернизируют свой ядерный полигон
- Эксперт предупредил о риске кражи данных с телефона через зарядку в машине
- Агентство Fitch повысило рейтинг Греции до инвестиционного уровня
- СМИ: Израиль атаковал окрестности Дамаска
- Совбез ООН проголосовал за прекращение миссии в Судане
- В США запустили Falcon 9 с первым южнокорейским разведывательным спутником
- СМИ: Экс-министр транспорта Чувашии Осипов задержан
- «Аль-Наср» с Роналду разгромно проиграл «Аль-Хилялю»
- Вышел дебютный трейлер приквела «Безумного Макса»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru