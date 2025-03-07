США конфисковали домены и заморозили активы российской криптобиржи Garantex

6 марта биржа Garantex сообщила о блокировке средств на своих кошельках на сумму 2,5 миллиарда рублей. Тема блокировки криптовалюты была направлена в Секретную службу США. По данным властей, с 2019 года Garantex обработала не менее $96 миллиардов в криптовалютных транзакциях, а 7 марта в Восточном округе Вирджинии было принято решение о конфискации трех доменов биржи.

Обвинения предъявлены двум администраторам платформы — Алексею Бесчокову и Александру Мире Серде, которые обвиняются в отмывании денег и нарушении санкционного законодательства. В результате операции были заморожены более $26 миллионов в криптовалютных активах, связанных с биржей, передает «Радиоточка НСН».

