США конфисковали домены и заморозили активы российской криптобиржи Garantex

Министерство юстиции США и Секретная служба США объявили о конфискации доменов российской криптовалютной биржи Garantex и заморозке ее активов в рамках международной операции, проведенной с участием правоохранительных органов Германии и Финляндии.

Обвинения против биржи включают отмывание денег, содействие преступным организациям и нарушение санкций.

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6 марта биржа Garantex сообщила о блокировке средств на своих кошельках на сумму 2,5 миллиарда рублей. Тема блокировки криптовалюты была направлена в Секретную службу США. По данным властей, с 2019 года Garantex обработала не менее $96 миллиардов в криптовалютных транзакциях, а 7 марта в Восточном округе Вирджинии было принято решение о конфискации трех доменов биржи.

Обвинения предъявлены двум администраторам платформы — Алексею Бесчокову и Александру Мире Серде, которые обвиняются в отмывании денег и нарушении санкционного законодательства. В результате операции были заморожены более $26 миллионов в криптовалютных активах, связанных с биржей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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