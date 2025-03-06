Криптобиржи России усиливают защиту после инцидента с Garantex
Российские криптобиржи намерены принять меры по защите активов своих пользователей после инцидента с биржей Garantex. Эксперт в области криптовалют Игнат Лихунов в беседе с «Газетой.Ru» предупредил, что ликвидности у Garantex может не хватить для возврата средств инвесторам.
При этом он добавил, что в случае блокировок со стороны западных стран россияне могут столкнуться с возможностью блокировки криптокошельков.
6 марта Garantex сообщила, что компания Tether заблокировала кошельки биржи с USDT на сумму 2,5 млрд рублей. Причина блокировки — технические работы на бирже, приостановившей все операции, включая вывод криптовалют.
Лихунов выразил надежду на разрешение ситуации на уровне правительств России и США, что позволит избежать дальнейших блокировок, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru