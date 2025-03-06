Криптобиржи России усиливают защиту после инцидента с Garantex

Российские криптобиржи намерены принять меры по защите активов своих пользователей после инцидента с биржей Garantex. Эксперт в области криптовалют Игнат Лихунов в беседе с «Газетой.Ru» предупредил, что ликвидности у Garantex может не хватить для возврата средств инвесторам.

При этом он добавил, что в случае блокировок со стороны западных стран россияне могут столкнуться с возможностью блокировки криптокошельков.

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6 марта Garantex сообщила, что компания Tether заблокировала кошельки биржи с USDT на сумму 2,5 млрд рублей. Причина блокировки — технические работы на бирже, приостановившей все операции, включая вывод криптовалют.

Лихунов выразил надежду на разрешение ситуации на уровне правительств России и США, что позволит избежать дальнейших блокировок, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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