Криптобиржи России усиливают защиту после инцидента с Garantex

Российские криптобиржи намерены принять меры по защите активов своих пользователей после инцидента с биржей Garantex. Эксперт в области криптовалют Игнат Лихунов в беседе с «Газетой.Ru» предупредил, что ликвидности у Garantex может не хватить для возврата средств инвесторам.

При этом он добавил, что в случае блокировок со стороны западных стран россияне могут столкнуться с возможностью блокировки криптокошельков.