США извинились перед Ираком за удар по территории страны

Как отметил министр, Вашингтон не предупреждал Багдад во время нападений на иракские силы безопасности.

«Официальный представитель в США принес извинения в связи с этой ситуацией», — указал Хусейн.

В начале февраля США нанесли удары по более чем 85 целям сил иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и формирований, связанных с ним, в Ираке и Сирии. Вашингтон отмечал, что атака стала ответом на удары беспилотников по американской базе в Иордании. Позже координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби признал, что американская сторона не уведомляла правительство Ирака о планируемых авиаударах, и принес извинения за ошибку.

