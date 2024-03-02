США извинились перед Ираком за удар по территории страны
США извинились перед Ираком за удар по территории республики в феврале. Об этом заявил глава иракского МИД Фуад Хусейн в интервью РИА Новости.
Как отметил министр, Вашингтон не предупреждал Багдад во время нападений на иракские силы безопасности.
«Официальный представитель в США принес извинения в связи с этой ситуацией», — указал Хусейн.
В начале февраля США нанесли удары по более чем 85 целям сил иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и формирований, связанных с ним, в Ираке и Сирии. Вашингтон отмечал, что атака стала ответом на удары беспилотников по американской базе в Иордании. Позже координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби признал, что американская сторона не уведомляла правительство Ирака о планируемых авиаударах, и принес извинения за ошибку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru