Полянский: Россия запросила заседание СБ ООН из-за ударов США по Ираку и Сирии
Российская сторона запросили срочное заседание СБ ООН в связи с угрозами миру и безопасности, созданными ударами США по Ираку и Сирии, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Ожидается, что встреча состоится во вторник.
В ночь на 3 февраля силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли авиаудары по 85 целям на территории Сирии и Ирака. По словам президента США Джо Байдена, ответные действия на атаку на базу в Иордании продолжатся.
Жертвами ударов в Сирии, по последним данным, стали почти 30 человек. В Ираке был объявлен общенациональный траур, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru