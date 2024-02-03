Полянский: Россия запросила заседание СБ ООН из-за ударов США по Ираку и Сирии

Ожидается, что встреча состоится во вторник.

В ночь на 3 февраля силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли авиаудары по 85 целям на территории Сирии и Ирака. По словам президента США Джо Байдена, ответные действия на атаку на базу в Иордании продолжатся.

Жертвами ударов в Сирии, по последним данным, стали почти 30 человек. В Ираке был объявлен общенациональный траур, пишут «Известия».

