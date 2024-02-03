Байден: США продолжат ответные действия на атаку базы в Иордании
США продолжат действия в ответ на атаку на американскую базу в Иордании. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
«Наш ответ начался сегодня. Он продолжится, когда и где мы выберем», — цитирует политика РИА Новости.
По словам Байдена, Вашингтон «не ищет конфликта на Ближнем Востоке», однако будет реагировать на подобные действия.
Ранее беспилотник атаковал американских военных на базе на границе Иордании и Сирии, погибли три человека, более 40 пострадали, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Байден назвал виновниками удара формирования, поддерживаемые Ираном. Позже США в рамках ответа на атаку поразили свыше 85 целей сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним группировок в Ираке и Сирии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru