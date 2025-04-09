США исключили возможность сделки по покупке TikTok

Белый дом подтвердил, что США больше не рассматривают возможность покупки бизнеса социальной сети TikTok. Это решение стало следствием ухудшения отношений между Вашингтоном и Пекином, сообщает корреспондент Fox News Чарльз Гаспарино со ссылкой на Белый дом.

По словам журналиста, покупка TikTok «не рассматривается в обозримом будущем, а возможно, и никогда». Обострение торговой войны с Китаем, по его мнению, стало основным фактором, который повлиял на это решение.