США исключили возможность сделки по покупке TikTok

Белый дом подтвердил, что США больше не рассматривают возможность покупки бизнеса социальной сети TikTok. Это решение стало следствием ухудшения отношений между Вашингтоном и Пекином, сообщает корреспондент Fox News Чарльз Гаспарино со ссылкой на Белый дом.

По словам журналиста, покупка TikTok «не рассматривается в обозримом будущем, а возможно, и никогда». Обострение торговой войны с Китаем, по его мнению, стало основным фактором, который повлиял на это решение.

Трамп продлил работу TikTok в США на 75 дней для завершения сделки

4 апреля Трамп продлил срок на 75 дней для китайской компании ByteDance, чтобы она продала свои американские активы TikTok. В противном случае, соцсети грозит запрет на деятельность в США. Закон, требующий отделения американской части TikTok от ByteDance, был подписан Джо Байденом и должен был вступить в силу в январе, но Трамп отсрочил его исполнение.

Кроме того, Трамп сообщал, что ведутся переговоры с четырьмя компаниями по поводу покупки TikTok, однако не называл их имена. Он также отмечал, что возможное смягчение пошлин на Китай будет зависеть от того, как Пекин отреагирует на сделку, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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