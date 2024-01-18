США и Великобритания нанесли очередной удар по территории Йемена

США и Великобритания нанесли очередной удар по объектам хуситов в Йемене, сообщает телеканал ABC.

Аналитики заявили, что мировые цены на кофе вырастут из-за нападений хуситов

Это стало ответом на участившиеся нападения на торговые суда в Красном море.

Ранее США внесли хуситов в список террористических организаций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВеликобританияСШАЙемен

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