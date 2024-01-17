Аналитики заявили, что мировые цены на кофе вырастут из-за нападений хуситов
Мировые цены на кофе вырастут из-за нападений хуситов, считают отраслевые аналитики, их слова приводит Reuters.
Отмечается, что морские перевозки подорожали почти на 1505 из-за конфликта в Красном море. Обычно экспорт кофе достигает пика именно в это время года. Повышенный спрос погонит цены вверх наряду с растущими издержками производителей.
В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерсов на какао-бобы с поставкой в марте повысилась на 0, 22% до £3727 за тонну, сообщает Reuters. По мнению аналитиков, на цену повлияли сокращение поставок и опасения по поводу падения производства какао в мире. При этом, по прогнозам специалистов, дефицит какао на рынке сохранится.
По итогам 2023 года на торгах в Лондоне стоимость фьючерсов на какао поднялась на 70%, до £3506 за тонну, что стало рекордным показателем с 2008 года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Авангард» нанес московскому ЦСКА третье поражение подряд в КХЛ
- В фильме «Мортал Комбат 2» появится Джонни Кейдж
- СМИ: Премьеру сериала «Слово пацана» на телеканале НТВ перенесли
- Умер заслуженный артист РФ, сыгравший Сталина в фильме «Зоя»
- ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харькове
- Российскую армию назвали самой боеспособной в мире
- Олег Газманов назвал фейком «свой» комментарий об участниках «голой» вечеринки
- Росстат сообщил о падении цен на яйца впервые за полгода
- СМИ: Писателя Дмитрия Быкова намерены оштрафовать за участие в нежелательной организации
- В МИД России заявили, что отношения с Австралией находятся в самой низкой точке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru