Аналитики заявили, что мировые цены на кофе вырастут из-за нападений хуситов

Мировые цены на кофе вырастут из-за нападений хуситов, считают отраслевые аналитики, их слова приводит Reuters.

Отмечается, что морские перевозки подорожали почти на 1505 из-за конфликта в Красном море. Обычно экспорт кофе достигает пика именно в это время года. Повышенный спрос погонит цены вверх наряду с растущими издержками производителей.

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В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерсов на какао-бобы с поставкой в марте повысилась на 0, 22% до £3727 за тонну, сообщает Reuters. По мнению аналитиков, на цену повлияли сокращение поставок и опасения по поводу падения производства какао в мире. При этом, по прогнозам специалистов, дефицит какао на рынке сохранится.

По итогам 2023 года на торгах в Лондоне стоимость фьючерсов на какао поднялась на 70%, до £3506 за тонну, что стало рекордным показателем с 2008 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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