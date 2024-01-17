Аналитики заявили, что мировые цены на кофе вырастут из-за нападений хуситов

В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерсов на какао-бобы с поставкой в марте повысилась на 0, 22% до £3727 за тонну, сообщает Reuters. По мнению аналитиков, на цену повлияли сокращение поставок и опасения по поводу падения производства какао в мире. При этом, по прогнозам специалистов, дефицит какао на рынке сохранится.

По итогам 2023 года на торгах в Лондоне стоимость фьючерсов на какао поднялась на 70%, до £3506 за тонну, что стало рекордным показателем с 2008 года, передает «Радиоточка НСН».

