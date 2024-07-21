США и Великобритания нанесли четыре удара по Йемену

По данным издания, Вашингтон и Лондонтаким образом пытаются заставить хуситов прекратить обстрелы морских судов в Красном море.

Со стороны США и Великобритании не последовало официальных комментариев этого инцидента.

Накануне Израиль атаковал нефтехранилище в йеменском порту Ходейда в ответ на удар по американскому посольству в Тель-Авиве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

