США и Великобритания нанесли четыре удара по Йемену
21 июля 202420:51
США и Великобритания нанесли четыре авиаудара по району Рас-Иса в Йемене, передает Al Masirah.
По данным издания, Вашингтон и Лондонтаким образом пытаются заставить хуситов прекратить обстрелы морских судов в Красном море.
Со стороны США и Великобритании не последовало официальных комментариев этого инцидента.
Накануне Израиль атаковал нефтехранилище в йеменском порту Ходейда в ответ на удар по американскому посольству в Тель-Авиве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru