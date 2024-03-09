США и союзники сбили 15 БПЛА хуситов в районе Красного моря

США и союзники сбили 15 беспилотников движения «Ансар Алла» (хуситов) в Красном море и Аденском заливе. Об этом сообщает Центральное командование ВС Соединенных Штатов (CENTCOM).

При атаке хуситов на сухогруз True Confidence погибли двое моряков

Как отметили в ведомстве, хуситы предприняли широкомасштабное нападение с использованием «одноразовых БПЛА». Дроны представляли угрозу торговым судам, ВМС США, коалиционным судам в регионе.

«Корабли и самолеты ВМС США, а также многочисленные корабли и самолеты коалиционных сил сбили 15 одноразовых БПЛА», — говорится в заявлении CENTCOM в соцсети X.

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о нападении на судно у побережья Йемена. Британия расследует обстоятельства происшествия.

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ФОТО: TASS / EPA
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