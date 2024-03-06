При атаке хуситов на сухогруз True Confidence погибли двое моряков
Жертвами атаки йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) на сухогруз True Confidence в Аденском заливе стали как минимум двое моряков, заявило посольство Великобритании в Сане.
Диппредставительство назвало гибель моряков следствием «безрассудного запуска ракет хуситами». Посольство выразило соболезнования семьям жертв.
«Хуситы должны остановиться», - говорится в заявлении на странице посольства в социальной сети X.
Атака на сухогруз произошла в среду, 6 марта. Судовладелец заявил, что не располагает информацией о состоянии 20 членов экипажа и трех охранников. В настоящее время горящее судно дрейфует, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер театральный режиссер Римас Туминас
- Путин признал США сверхдержавой
- Reuters: повстанцы захватили крупный город на востоке ДР Конго
- В Судане опровергли сведения об отправке оружия на Украину
- Президент Грузии пожаловалась на давление Европарламента из-за Саакашвили
- Египет и ОАЭ стали лидерами спроса на мартовские туры
- При атаке хуситов на сухогруз True Confidence погибли двое моряков
- ЦБ сообщил о росте числа черных кредиторов в Московском регионе
- Российских теннисистов допустили до Олимпиады в нейтральном статусе
- МВД объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru