При атаке хуситов на сухогруз True Confidence погибли двое моряков

Жертвами атаки йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) на сухогруз True Confidence в Аденском заливе стали как минимум двое моряков, заявило посольство Великобритании в Сане.

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Диппредставительство назвало гибель моряков следствием «безрассудного запуска ракет хуситами». Посольство выразило соболезнования семьям жертв.

«Хуситы должны остановиться», - говорится в заявлении на странице посольства в социальной сети X.

Атака на сухогруз произошла в среду, 6 марта. Судовладелец заявил, что не располагает информацией о состоянии 20 членов экипажа и трех охранников. В настоящее время горящее судно дрейфует, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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