Британские ВМС заявили о нападении на судно у берегов Йемена

Новое нападение на судно произошло у побережья Йемена. Об этом заявил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании.

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По информации ведомства, инцидент произошёл в 50 морских милях к юго-востоку от йеменского Адена, идёт расследование обстоятельства происшествия.

«Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в Центр о любой подозрительной активности», - говорится в сообщении.

Ранее Департамент по делам трудящихся мигрантов Филиппин заявил о нападении хуситов на сухогруз в Аденском заливе, в результате которого погибли двое филиппинских моряков, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / YAHYA ARHAB
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