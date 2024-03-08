Британские ВМС заявили о нападении на судно у берегов Йемена
Новое нападение на судно произошло у побережья Йемена. Об этом заявил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании.
По информации ведомства, инцидент произошёл в 50 морских милях к юго-востоку от йеменского Адена, идёт расследование обстоятельства происшествия.
«Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в Центр о любой подозрительной активности», - говорится в сообщении.
Ранее Департамент по делам трудящихся мигрантов Филиппин заявил о нападении хуситов на сухогруз в Аденском заливе, в результате которого погибли двое филиппинских моряков, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru