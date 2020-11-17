США и Франция просят Россию прояснить роль Турции в соглашении по Карабаху
США и Франция просят Россию прояснить роль Турции в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе и условия перемирия, которое вступило в силу с 10 ноября, передают «Известия».
В Париже прошли переговоры госсекретаря США Майкла Помпео и министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, темой переговоров стал конфликт в Нагорном Карабахе. Стороны признали факт прекращения огня и предпринятые Россией для этого действия.
США и Франция вместе с Россией входят в Минскую группу ОБСЕ по урегулированию этого конфликта.
В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В нем сказано, что азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными и убитыми. Согласно ему, часть территорий Карабаха переходят под контроль Азербайджана. За соблюдением соглашения наблюдают российские миротворцы, которые отправились в Карабах уже утром 10 ноября. В миссии задействованы почти 2 тыс. солдат, 90 бронетранспортеров и несколько десятков единиц спецтехники.
Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в эфире НСН ранее рассказал, что привело к войне в Нагорном Карабахе и почему она закончилась выгодным для Азербайджана соглашением.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+22 778 / сут.
Умерли
33 489+303 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+13 864 / сут.
- В Госдуме рассказали о возможной ликвидации Россвязи и Роспечати
- Летевший в Москву самолет экстренно приземлился в Ханты-Мансийске из-за запаха дыма
- Депутаты попросили Собянина остановить расширение платной парковки
- «Единая Россия» приостановила членство мэра Томска в партии
- Партнер Boeing назвал сроки возвращения к прежнему уровню производства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru