США и Франция просят Россию прояснить роль Турции в соглашении по Карабаху

США и Франция просят Россию прояснить роль Турции в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе и условия перемирия, которое вступило в силу с 10 ноября, передают «Известия».

В Париже прошли переговоры госсекретаря США Майкла Помпео и министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, темой переговоров стал конфликт в Нагорном Карабахе. Стороны признали факт прекращения огня и предпринятые Россией для этого действия.

США и Франция вместе с Россией входят в Минскую группу ОБСЕ по урегулированию этого конфликта.

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В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В нем сказано, что азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными и убитыми. Согласно ему, часть территорий Карабаха переходят под контроль Азербайджана. За соблюдением соглашения наблюдают российские миротворцы, которые отправились в Карабах уже утром 10 ноября. В миссии задействованы почти 2 тыс. солдат, 90 бронетранспортеров и несколько десятков единиц спецтехники.

Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в эфире НСН ранее рассказал, что привело к войне в Нагорном Карабахе и почему она закончилась выгодным для Азербайджана соглашением.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нагорный КарабахФранцияСША
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