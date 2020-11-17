США и Франция просят Россию прояснить роль Турции в соглашении по Карабаху

США и Франция просят Россию прояснить роль Турции в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе и условия перемирия, которое вступило в силу с 10 ноября, передают «Известия».

В Париже прошли переговоры госсекретаря США Майкла Помпео и министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, темой переговоров стал конфликт в Нагорном Карабахе. Стороны признали факт прекращения огня и предпринятые Россией для этого действия.

США и Франция вместе с Россией входят в Минскую группу ОБСЕ по урегулированию этого конфликта.