США: Хуситы повредили греческое судно
24 июня 202406:37
Йеменские хуситы повредили греческое грузовое судно, сообщает Центральное командование вооруженных сил США.
Балкер Transworld Navigator под флагом Либерии получил повреждения. Судно продолжает следовать своим курсом — из Малайзии в Египет, несмотря на то, что среди моряков есть пострадавшие. Удар мог быть нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата.
Ранее хуситы заявили об атаке на американский авианосец Dwight Eisenhower, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru