США: Хуситы повредили греческое судно

Йеменские хуситы повредили греческое грузовое судно, сообщает Центральное командование вооруженных сил США.

Хуситы заявили об атаке на суда в израильском порту Хайфа

Балкер Transworld Navigator под флагом Либерии получил повреждения. Судно продолжает следовать своим курсом — из Малайзии в Египет, несмотря на то, что среди моряков есть пострадавшие. Удар мог быть нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата.

Ранее хуситы заявили об атаке на американский авианосец Dwight Eisenhower, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: TASS / EPA
ТЕГИ:Йемен

Горячие новости

Все новости

партнеры