США: хуситы больше не могут совершать массированные обстрелы судов в Красном море

Хуситы в Йемене после ударов США и Великобритании больше не могут совершать массированные обстрелы судов в Красном море, заявила заместитель пресс-секретаря американского Министерства обороны Сабрина Сингх.

США внесли хуситов в список террористических организаций

По ее словам, Вашингтон ожидал какого-либо ответного удара со стороны хуситов после бомбардировок объектов их инфраструктуры. Именно из-за того, что США разрушили инфраструктуру хуситов, они не запускают большого числа ракет, отметила Сингх.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон США продолжит наносить удары по мятежникам-хуситам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / TASS
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