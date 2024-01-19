США: хуситы больше не могут совершать массированные обстрелы судов в Красном море
Хуситы в Йемене после ударов США и Великобритании больше не могут совершать массированные обстрелы судов в Красном море, заявила заместитель пресс-секретаря американского Министерства обороны Сабрина Сингх.
По ее словам, Вашингтон ожидал какого-либо ответного удара со стороны хуситов после бомбардировок объектов их инфраструктуры. Именно из-за того, что США разрушили инфраструктуру хуситов, они не запускают большого числа ракет, отметила Сингх.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон США продолжит наносить удары по мятежникам-хуситам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru