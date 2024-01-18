Байден: США продолжат наносить удары по мятежникам-хуситам

Соединенные Штаты вместе с союзниками продолжат наносить удары по йеменским мятежникам-хуситам, заявил американский президент Джо Байден, сообщает агентство Bloomberg.

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По его словам, это продолжится до тех пор, пока они не перестанут нападать на коммерческие суда в Красном море.

Как отмечается, Байден сделал это заявление на лужайке возле Белого дома во время беседы с журналистами.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал привлечь Байдена к уголовной ответственности за удары по Йемену, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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