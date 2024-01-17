США внесли хуситов в список террористических организаций

В администрации США отметили, что несмотря на дипломатические усилия и предупреждения хуситы продолжают атаковать суда в Красном море и Аденском заливе. По словам представительницы Белого дома, нападения «Ансар Алла» являются терроризмом и представляют серьезную угрозу мировой торговле.

Она заявила, что США продолжат оказывать давление на хуситов. Вашингтон исключит движение из перечня террористических организаций, если оно прекратит нападения на торговые суда, подчеркнули в Белом доме.

Хуситы ранее назвали любые американские и британские корабли законной целью для атак. Движение пообещало продолжить нападать на суда западных стран, сообщает «Радиоточка НСН».

