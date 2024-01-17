США внесли хуситов в список террористических организаций
Соединенные Штаты повторно внесли йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) в список террористических организаций, пишет ТАСС.
В администрации США отметили, что несмотря на дипломатические усилия и предупреждения хуситы продолжают атаковать суда в Красном море и Аденском заливе. По словам представительницы Белого дома, нападения «Ансар Алла» являются терроризмом и представляют серьезную угрозу мировой торговле.
Она заявила, что США продолжат оказывать давление на хуситов. Вашингтон исключит движение из перечня террористических организаций, если оно прекратит нападения на торговые суда, подчеркнули в Белом доме.
Хуситы ранее назвали любые американские и британские корабли законной целью для атак. Движение пообещало продолжить нападать на суда западных стран, сообщает «Радиоточка НСН».
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