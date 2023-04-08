США хотят пересмотреть процедуру обмена задержанных в России американцев
США планируют пересмотреть процедуру обмена задержанных в России американцев, сообщает газета The Wall Street Journal.
По данным издания, у США возникли проблемы с обменом задержанных в России американских граждан. США перестали отрицать перспективу переговоров с другими странами о включении находящихся там россиян в возможный обмен.
Накануне министерство иностранных дел ФРГ обновило рекомендации для своих граждан, находящихся на территории России и предупредило их о рисках «произвольного задержания» в РФ.
Ранее «Радиоточка НСН» рассказывала о задержании мужчины, который с пистолетом попытался проникнуть на территорию здания Министерства обороны в центре Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru