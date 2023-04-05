В Госдепе захотели признать арестованного в России Гершковича незаконно задержанным

В Госдепе США собираются признать незаконно задержанным репортера The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, которого арестовали в России по делу о шпионаже. Соответствующее решение ведомство может принять уже на текущей неделе, сообщила WSJ.

В США заявили о намерении добиться выдачи журналиста Гершковича

В случае получения Гершковичем этого статуса его делом займется специальный посланник президента США по делам заложников. Кроме того, это расширит полномочия Госдепа для воздействия на Россию, усилит давление в СМИ и позволит бороться за регулярный консульский доступ.

Ранее в администрации президента США Джо Байдена заявили, что Гершкович не работал на власти США.

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ТЕГИ:РоссияШпионажАрестЖурналистыГосдеп США

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