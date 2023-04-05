В Госдепе захотели признать арестованного в России Гершковича незаконно задержанным

В случае получения Гершковичем этого статуса его делом займется специальный посланник президента США по делам заложников. Кроме того, это расширит полномочия Госдепа для воздействия на Россию, усилит давление в СМИ и позволит бороться за регулярный консульский доступ.

Ранее в администрации президента США Джо Байдена заявили, что Гершкович не работал на власти США.

