В Госдепе захотели признать арестованного в России Гершковича незаконно задержанным
В Госдепе США собираются признать незаконно задержанным репортера The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, которого арестовали в России по делу о шпионаже. Соответствующее решение ведомство может принять уже на текущей неделе, сообщила WSJ.
В случае получения Гершковичем этого статуса его делом займется специальный посланник президента США по делам заложников. Кроме того, это расширит полномочия Госдепа для воздействия на Россию, усилит давление в СМИ и позволит бороться за регулярный консульский доступ.
Ранее в администрации президента США Джо Байдена заявили, что Гершкович не работал на власти США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru