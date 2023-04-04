Граждан Германии предупредили о рисках «произвольного задержания» в РФ
Министерство иностранных дел ФРГ обновило рекомендации для своих граждан, находящихся на территории России. Об этом сказано на сайте внешнеполитического ведомства Германии.
Власти страны призвали граждан избегать поездок в Россию. В МИД заявили о риске «произвольного ареста», кражи личных вещей и сексуального насилия в ночных клубах.
Также власти Германии считают, что немцам в России могут угрожать антиковидные ограничения и непризнание в стране сертификатов ЕС.
Отношения РФ и Германии почти разрушены, заявил «Радиоточке НСН» немецкий политолог Александр Рар. По его словам, новому поколению политиков ФРГ не нужна Россия.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 836 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+7 737 / сут.
- В Одессе прогремело несколько взрывов
- Конгрессмен США обвинил Байдена в упадке американской армии
- СМИ: более 60% работающих за границей россиян готовы вернуться
- Граждан Германии предупредили о рисках «произвольного задержания» в РФ
- Драма Ридли Скотта «Наполеон» с Хоакином Фениксом дебютирует осенью
- Лавров заявил, что Евросоюз потерял Россию
- Twitter сменил логотип на символ криптовалюты Dogecoin
- Рогов: в Запорожской области уничтожили базу иностранных наемников
- Пригожин сообщил о зачислении погибшего военкора Татарского в ряды ЧВК «Вагнер»
- Трамп прибыл в Нью-Йорк для участия в судебном заседании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru