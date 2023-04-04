Граждан Германии предупредили о рисках «произвольного задержания» в РФ

Власти страны призвали граждан избегать поездок в Россию. В МИД заявили о риске «произвольного ареста», кражи личных вещей и сексуального насилия в ночных клубах.

Также власти Германии считают, что немцам в России могут угрожать антиковидные ограничения и непризнание в стране сертификатов ЕС.

Отношения РФ и Германии почти разрушены, заявил «Радиоточке НСН» немецкий политолог Александр Рар. По его словам, новому поколению политиков ФРГ не нужна Россия.

