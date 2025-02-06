США хотят ограничить въезд мигрантов под предлогом борьбы с корью и туберкулезом

В американской администрации президента Дональда Трампа в настоящее время рассматривается вопрос об ограничении въезда в страну иностранцев, запросивших убежище, сообщает The Wall Street Journal.

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Одним из вариантов такого запрета может стать угроза распространения кори и туберкулеза. По данным издания, министерство здравоохранения и социальных служб уже готово отправить своих специалистов на южную границу для отслеживания ситуации с распространением вирусных заболеваний на фоне миграции. При том, что в США уже подтвержден рост заболевания корью в Техасе и туберкулезом в Канзасе.

Ранее стало известно, что США депортируют граждан бывших республик СССР и Югославии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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