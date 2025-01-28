СМИ: В Нью-Йорке начались массовые рейды против мигрантов

Американские власти начали проводить в Нью-Йорке масштабные рейды против нелегальных мигрантов. Об этом со ссылкой на представителей иммиграционной и таможенной службы (ICE) сообщает газета The New York Post.

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По данным издания, первые операции прошли в районах Куинс и Бруклин в ночь на 28 января. В ходе рейдов были задержаны более 200 человек.

«Цель рейдов - пресечение деятельность криминальных группировок, связанных с нелегалами», - рассказал источник газеты в ICE.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках депортации из страны, в первую очередь, высылают закоренелых преступников, пишут «Известия».

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