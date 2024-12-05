США: G7 завершает работу по выдаче помощи Киеву из активов РФ
5 декабря 202404:02
Страны G7 завершают работу над предоставлением Украине помощи из замороженных активов России, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена.
По его словам, речь идет о сумме в 50 млрд долларов. Дипломат указал, что Киев получит средства из США и Европы в ближайшее время.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал замороженные российские активы украинскими деньгами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шольц намерен создать в Германии украинскую администрацию
- США: G7 завершает работу по выдаче помощи Киеву из активов РФ
- Набиуллина считает, что снижение ключевой ставки воспримут как неспособность обуздать инфляцию
- Путин заявил, что малообеспеченные россияне испытывают дополнительную нагрузку
- США: В случае войны с КНР арсеналы исчерпаются крайне быстро
- МИД Италии: Зеленскому придется уступить, если ВС России продолжат наступать
- Небензя: На Украине в скором времени может начаться мобилизация детей
- Шольц заявил, что отсутствие диалога с Путиным было бы глупостью
- Кадыров: До окончания спецоперации осталось недолго
- Захарова назвала Зеленского выродком
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru