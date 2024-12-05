США: G7 завершает работу по выдаче помощи Киеву из активов РФ

Страны G7 завершают работу над предоставлением Украине помощи из замороженных активов России, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена.

Австралия объяснила нежелание конфисковать замороженные российские активы

По его словам, речь идет о сумме в 50 млрд долларов. Дипломат указал, что Киев получит средства из США и Европы в ближайшее время.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал замороженные российские активы украинскими деньгами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:УкраинаСанкции Против РоссииЕвропаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры