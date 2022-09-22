США: Европу ждут большие трудности зимой

Европейский союз ждут трудные времена этой зимой из-за энергопоставок, сообщает Reuters со ссылкой на главу Минфина США Джанет Йеллен.

Аналитик объяснил, почему Европа не решилась ввести «потолок цен» на российский газ

По ее словам, последствия для Америки от энергокризиса будут не такими значительными. При этом Вашингтон не сможет помочь Евросоюзу пережить эту зиму. США не смогут нарастить поставки сланцевого газа в ЕС.

Руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила отправлять в Россию счета за газ и свет с увеличившимся тарифами. Так она отреагировала на критическое замечание евродепутата из Франции Манон Обри во время дебатов на пленарной сессии Европарламента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТопливоЭнергоснабжениеЕвропа
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