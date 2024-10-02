США: Эсминцы отвечали за перехват ракет Ирана по Израилю

«У нас есть много возможностей в регионе, много вещей, которые там есть, чтобы быть готовыми к широкому спектру угроз», — заявил он.

Ранее стало известно, что США еще больше усилят санкции против Ирана после ракетной атаки, совершенной Тегераном по Израилю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

