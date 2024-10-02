США: Эсминцы отвечали за перехват ракет Ирана по Израилю
2 октября 202401:01
Американские эсминцы USS Bulkeley и USS Cole типа отвечали за перехват иранских ракет, выпущенных по Израилю, сообщил официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер.
«У нас есть много возможностей в регионе, много вещей, которые там есть, чтобы быть готовыми к широкому спектру угроз», — заявил он.
Ранее стало известно, что США еще больше усилят санкции против Ирана после ракетной атаки, совершенной Тегераном по Израилю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru