США: Эсминцы отвечали за перехват ракет Ирана по Израилю

Американские эсминцы USS Bulkeley и USS Cole типа отвечали за перехват иранских ракет, выпущенных по Израилю, сообщил официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер.

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«У нас есть много возможностей в регионе, много вещей, которые там есть, чтобы быть готовыми к широкому спектру угроз», — заявил он.

Ранее стало известно, что США еще больше усилят санкции против Ирана после ракетной атаки, совершенной Тегераном по Израилю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/USNavyEurope
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