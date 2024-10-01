США планируют усилить санкции против Ирана в ответ на ракетные атаки Израиля

США еще больше усилят санкции против Ирана после ракетной атаки, совершенной Тегераном по Израилю. Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что американская администрация продолжит давление на Иран, и действующие санкции останутся в силе. Жан-Пьер также добавила, что вскоре Белый дом предоставит больше информации по этому вопросу.