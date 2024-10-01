США планируют усилить санкции против Ирана в ответ на ракетные атаки Израиля

США еще больше усилят санкции против Ирана после ракетной атаки, совершенной Тегераном по Израилю. Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что американская администрация продолжит давление на Иран, и действующие санкции останутся в силе. Жан-Пьер также добавила, что вскоре Белый дом предоставит больше информации по этому вопросу.

СМИ: Иран предупредил Россию и США о ракетном ударе по Израилю

Вечером 1 октября Иран осуществил масштабный ракетный обстрел Израиля. ЦАХАЛ призвал граждан укрыться в убежищах и оставаться там до получения новых инструкций.

Перед началом атаки Иран уведомил о своих намерениях как Россию, так и США, писало Reuters. В ответ на угрозу президент Байден отдал приказ американским военным оказать поддержку Израилю в отражении иранского нападения и перехвате ракет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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