США планируют усилить санкции против Ирана в ответ на ракетные атаки Израиля
США еще больше усилят санкции против Ирана после ракетной атаки, совершенной Тегераном по Израилю. Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она отметила, что американская администрация продолжит давление на Иран, и действующие санкции останутся в силе. Жан-Пьер также добавила, что вскоре Белый дом предоставит больше информации по этому вопросу.
Вечером 1 октября Иран осуществил масштабный ракетный обстрел Израиля. ЦАХАЛ призвал граждан укрыться в убежищах и оставаться там до получения новых инструкций.
Перед началом атаки Иран уведомил о своих намерениях как Россию, так и США, писало Reuters. В ответ на угрозу президент Байден отдал приказ американским военным оказать поддержку Израилю в отражении иранского нападения и перехвате ракет, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США планируют усилить санкции против Ирана в ответ на ракетные атаки Израиля
- В Госдуму направили пять законопроектов по противодействию нелегальной миграции
- Более 100 человек собираются подать иски против Diddy за сексуальное насилие
- Песков: телефонный разговор Путина и Нетаньяху не запланирован
- Росавиация рекомендует авиакомпаниям избегать полетов в Израиль, Иран и Ирак
- СМИ: Иран предупредил Россию и США о ракетном ударе по Израилю
- СМИ: ЦАХАЛ сообщил, что ответ на атаку Ирана «увидит весь Ближний Восток»
- СМИ: Иран применил гиперзвуковые ракеты при атаке на Израиль
- Шесть человек погибли после теракта в Тель-Авиве
- Депутат Рады Гончаренко назвал потерю Угледара и назвал это позором для Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru