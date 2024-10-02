Иран заявил о поражении трех военных баз Израиля

Три военных базы Израиля попали под ракетную атаку Ирана, сообщает издание Mehr.

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Они находятся неподалеку от Тель-Авива.

Кроме того, военный аэродром в Израиле был поражен ударом. Всего около 80% ракет достигли своих целей.

Ранее стало известно, что США еще больше усилят санкции против Ирана после ракетной атаки, совершенной Тегераном по Израилю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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