Иран заявил о поражении трех военных баз Израиля

Они находятся неподалеку от Тель-Авива.

Кроме того, военный аэродром в Израиле был поражен ударом. Всего около 80% ракет достигли своих целей.

Ранее стало известно, что США еще больше усилят санкции против Ирана после ракетной атаки, совершенной Тегераном по Израилю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

