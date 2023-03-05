Саакашвили сообщил, что похудел почти в два раза
Экс-глава Грузии Михаил Саакашвили рассказал Bild о своем состоянии здоровья.
По его словам, он потерял в весе почти в два раза. Когда он покидал Киев, масса его тела составляла 120 килограммов, а в настоящее время — 65. Политик также пожаловался на ужасную боль во всем теле и сообщил, что результаты МРТ говорят о повреждении мозга.
Он прикован к постели и часто теряет сознание. Его общая симптоматика соответствует отравлению тяжелыми металлами, с которым не могут справиться местные врачи, отметил Саакашвили.
Ранее Тбилисский суд отказал Саакашвили в освобождении и оставил в силе решение суда первой инстанции.
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