Саакашвили сообщил, что похудел почти в два раза

По его словам, он потерял в весе почти в два раза. Когда он покидал Киев, масса его тела составляла 120 килограммов, а в настоящее время — 65. Политик также пожаловался на ужасную боль во всем теле и сообщил, что результаты МРТ говорят о повреждении мозга.

Он прикован к постели и часто теряет сознание. Его общая симптоматика соответствует отравлению тяжелыми металлами, с которым не могут справиться местные врачи, отметил Саакашвили.

Ранее Тбилисский суд отказал Саакашвили в освобождении и оставил в силе решение суда первой инстанции.

