США: Декларацию G7 о восстановлении Украины поддержали 30 стран ООН из 193

Декларацию G7 о поддержке восстановления Украины поддержали 30 стран, входящих в ООН из 193, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американской администрации.

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Там указали, что совместно с международными партнерами остаются «привержены предоставлению военной, бюджетной, гуманитарной помощи Украине и поддержке в реконструкции».

Отмечается, что подписавшие документ страны обязуются поддерживать стремление Запада сохранять активы России замороженными, пока Москва «не заплатит за ущерб, нанесенный Украине».

Ранее стало известно, что США 26 сентября могут объявить о выделении Украине еще $8 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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