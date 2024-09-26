США: Декларацию G7 о восстановлении Украины поддержали 30 стран ООН из 193

Там указали, что совместно с международными партнерами остаются «привержены предоставлению военной, бюджетной, гуманитарной помощи Украине и поддержке в реконструкции».

Отмечается, что подписавшие документ страны обязуются поддерживать стремление Запада сохранять активы России замороженными, пока Москва «не заплатит за ущерб, нанесенный Украине».

Ранее стало известно, что США 26 сентября могут объявить о выделении Украине еще $8 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

