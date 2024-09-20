Reuters узнало о подготовке США военного пакета для Украины на $375 млн

США готовят очередной пакет военной помощи для Украины, который может превысить $375 млн, сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, новый пакет прерывает тенденцию к сокращению помощи Киеву и включает патрульные катера, боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, а также запасные части и другое вооружение.

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Чиновники также уточнили, что состав и объем помощи могут измениться перед подписанием документа президентом Джо Байденом.

Телеканал CNN ранее сообщал, что США планируют объявить о крупном пакете военной помощи для Украины, однако его передача может задержаться из-за нехватки техники. По данным американских чиновников, на которые ссылается телеканал, в новый пакет, вероятно, войдут артиллерийские установки, системы ПВО и боеприпасы. Ожидается, что объем помощи значительно превысит недавние поставки, размер которых составлял около $200 млн, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
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