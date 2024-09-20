Reuters узнало о подготовке США военного пакета для Украины на $375 млн
США готовят очередной пакет военной помощи для Украины, который может превысить $375 млн, сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.
По их словам, новый пакет прерывает тенденцию к сокращению помощи Киеву и включает патрульные катера, боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, а также запасные части и другое вооружение.
Чиновники также уточнили, что состав и объем помощи могут измениться перед подписанием документа президентом Джо Байденом.
Телеканал CNN ранее сообщал, что США планируют объявить о крупном пакете военной помощи для Украины, однако его передача может задержаться из-за нехватки техники. По данным американских чиновников, на которые ссылается телеканал, в новый пакет, вероятно, войдут артиллерийские установки, системы ПВО и боеприпасы. Ожидается, что объем помощи значительно превысит недавние поставки, размер которых составлял около $200 млн, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Reuters узнало о подготовке США военного пакета для Украины на $375 млн
- СМИ: Обвинения Саймсу расходятся с критикой США преследования журналистов
- Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук отпущен после допроса
- Два украинских дрона уничтожены в Брянской области
- Польша рассматривает мандат ООН для возвращения Крыма в состав Украины
- Суд арестовал 30 фигурантов дела о стрельбе у офиса Wildberries в Москве
- Лавров назвал шуткой слова Путина о поддержке Харрис на выборах президента США
- Лавров заявил о готовности российского оружия к серьезным для «хозяев Киева»
- СМИ: США и Британия вскоре тайно разрешат ВСУ бить западным оружием вглубь РФ
- СМИ: Рустем Умеров и Кирилл Буданов могут быть отправлены в отставку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru