США: дефолт приведет к потере экономических достижений

Возможный дефолт в США может привести к потере достигнутых достижений в экономической сфере, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В Вашингтоне допустили наступление дефолта в ближайшие дни

По ее словам, возможность дефолта «вызывает беспокойство», так как это отбросит назад весь прогресс, которого удалось добиться за последние два года с президентом Джо Байденом. Жан-Пьер указала, что речь идет о 12,7 млн новых рабочих мест, безработице на уровне 3,4 процента.

Также это приведет к ликвидации до 8 миллионов рабочих мест, вызовет рецессию, опустошит пенсионные счета, увеличит расходы, нанесет ущерб международной репутации.

В истории США не было ни одного дефолта. Вашингтон продолжит платить по счетам, сказала представитель американской администрации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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