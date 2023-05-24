США: дефолт приведет к потере экономических достижений
Возможный дефолт в США может привести к потере достигнутых достижений в экономической сфере, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, возможность дефолта «вызывает беспокойство», так как это отбросит назад весь прогресс, которого удалось добиться за последние два года с президентом Джо Байденом. Жан-Пьер указала, что речь идет о 12,7 млн новых рабочих мест, безработице на уровне 3,4 процента.
Также это приведет к ликвидации до 8 миллионов рабочих мест, вызовет рецессию, опустошит пенсионные счета, увеличит расходы, нанесет ущерб международной репутации.
В истории США не было ни одного дефолта. Вашингтон продолжит платить по счетам, сказала представитель американской администрации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ВОЗ призвали весь мир готовиться к смертельной пандемии
- США: дефолт приведет к потере экономических достижений
- Евродепутат: ЕС и Германия не допустят расследования взрывов на «Северных потоках»
- Российский офицер: ВСУ в Артемовске были более жестокими, чем в Мариуполе
- СМИ: С-350 впервые сбил украинские самолеты в режиме полного автомата
- Британцы поддержали слова Медведева о риске ядерного апокалипсиса
- Гладков призвал охотников не вступать в бой с диверсантами
- Белгородский губернатор после атаки диверсантов заявил о вопросах к Минобороны РФ
- Опубликованы кадры с места ликвидации диверсантов в Белгородской области
- В Европе обвинили украинскую администрацию в незаконном переделе бизнеса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru