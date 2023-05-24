США: дефолт приведет к потере экономических достижений

По ее словам, возможность дефолта «вызывает беспокойство», так как это отбросит назад весь прогресс, которого удалось добиться за последние два года с президентом Джо Байденом. Жан-Пьер указала, что речь идет о 12,7 млн новых рабочих мест, безработице на уровне 3,4 процента.

Также это приведет к ликвидации до 8 миллионов рабочих мест, вызовет рецессию, опустошит пенсионные счета, увеличит расходы, нанесет ущерб международной репутации.

В истории США не было ни одного дефолта. Вашингтон продолжит платить по счетам, сказала представитель американской администрации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

