В Вашингтоне допустили наступление дефолта в ближайшие дни

Дефолт США может наступить в ближайшие дни, предупредил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти.

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По его словам, ответственным за дефолт будет президент Джо Байден. Парламентарий отметил, что глава Белого дома отказался от переговоров о предотвращении банкротства государства.

Маккарти заявил, что дефолт может наступить через девять дней. Об этом он написал на своей странице в соцсети Twitter (заблокирована в РФ).

Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей назвал возможный дефолт катастрофой для американской армии. Он полагает, что проблемы в экономике подорвут доверие союзников к Вашингтону, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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