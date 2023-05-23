В Вашингтоне допустили наступление дефолта в ближайшие дни
Дефолт США может наступить в ближайшие дни, предупредил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти.
По его словам, ответственным за дефолт будет президент Джо Байден. Парламентарий отметил, что глава Белого дома отказался от переговоров о предотвращении банкротства государства.
Маккарти заявил, что дефолт может наступить через девять дней. Об этом он написал на своей странице в соцсети Twitter (заблокирована в РФ).
Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей назвал возможный дефолт катастрофой для американской армии. Он полагает, что проблемы в экономике подорвут доверие союзников к Вашингтону, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин встретился с Додиком
- СМИ: под Артемовском убит командир отделения личного спецназа Зеленского
- Минобороны показало кадры с места ликвидации украинской ДРГ
- Гладков опроверг падение вертолета в Белгородской области
- В Вашингтоне допустили наступление дефолта в ближайшие дни
- «Жива и бодра духом»: Арбенина рассказала поклонникам о здоровье и новом альбоме
- Зеленскому предложили убрать русский язык из украинских паспортов
- Генсек ООН заявил о продолжении переговоров по зерновой сделке
- СМИ: в Белгородской области сбили четыре беспилотника
- Беспилотник сбросил взрывчатку на подстанцию в Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru