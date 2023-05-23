В Вашингтоне допустили наступление дефолта в ближайшие дни

По его словам, ответственным за дефолт будет президент Джо Байден. Парламентарий отметил, что глава Белого дома отказался от переговоров о предотвращении банкротства государства.

Маккарти заявил, что дефолт может наступить через девять дней. Об этом он написал на своей странице в соцсети Twitter (заблокирована в РФ).

Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей назвал возможный дефолт катастрофой для американской армии. Он полагает, что проблемы в экономике подорвут доверие союзников к Вашингтону, передает «Радиоточка НСН».

