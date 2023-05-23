Белый дом исключил наступление дефолта США
Соединенные Штаты никогда не окажутся в состоянии дефолта. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишут СМИ.
Она напомнила, что в истории США не было ни одного дефолта. Вашингтон продолжит платить по счетам, сказала представитель американской администрации.
Жан-Пьер отметила, что договоренности о повышении потолка госдолга пока нет. При этом она выразила уверенность, что США смогут избежать дефолт.
Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти назвал президента Джо Байдена ответственным за возможный дефолт, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru