Песков заявил, что вопрос транзита в Калининград через Литву ещё не решён

Комментируя сообщения СМИ о том, что Евросоюз и Россия якобы достигли договорённостей, он отметил, что «никакой финализации этой ситуации нет».

«Мы ожидаем каких-то подвижек, но пока мы констатировать, что эта проблема снята, не можем», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что региональные власти пока не получали официальных уведомлений и документов о снятии ограничений на транзит грузов из регионов России через Литву, сообщает RT.

