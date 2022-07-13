Песков заявил, что вопрос транзита в Калининград через Литву ещё не решён

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что окончательного решения вопроса транзита грузов в Калининградскую область пока ещё нет, сообщает РИА Новости.

Песков назвал беспрецедентным решение Литвы по блокаде Калининградской области

Комментируя сообщения СМИ о том, что Евросоюз и Россия якобы достигли договорённостей, он отметил, что «никакой финализации этой ситуации нет».

«Мы ожидаем каких-то подвижек, но пока мы констатировать, что эта проблема снята, не можем», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что региональные власти пока не получали официальных уведомлений и документов о снятии ограничений на транзит грузов из регионов России через Литву, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции ЕСЛитваКалининградская ОбластьДмитрий Песков
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