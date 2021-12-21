США бесплатно раздадут американцам 500 млн домашних тестов на ковид

В сообщении говорится, что тесты бесплатно раздадут всем желающим гражданам США, для чего будет создан специальный сайт.

«Начало поставки намечено на январь 2022 года», - говорится в заявлении.

Ранее Байден заявил, что эксперты ожидают зимой рост заражений COVID-19, и американские власти намерены сконцентрироваться на увеличении тестирований и вакцинации жителей страны.