США бесплатно раздадут американцам 500 млн домашних тестов на ковид
Президент США Джо Байден объявил о планах американских властей закупить 500 млн домашних экспресс-тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Белого дома.
В сообщении говорится, что тесты бесплатно раздадут всем желающим гражданам США, для чего будет создан специальный сайт.
«Начало поставки намечено на январь 2022 года», - говорится в заявлении.
Ранее Байден заявил, что эксперты ожидают зимой рост заражений COVID-19, и американские власти намерены сконцентрироваться на увеличении тестирований и вакцинации жителей страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru